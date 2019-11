Drogenschmuggler mit einem Kilo Kokain bei Raubling erwischt

Immer wieder gelingt es Schleierfahndern auf der Salzburger Autobahn, Drogenschmuggler festzunehmen. Doch ein Kilogramm Kokain finden sie nicht alle Tage. So geschehen am Freitag: In den Abendstunden stoppten die Grenzpolizisten auf der A8 bei Raubling einen Pkw mit französischem Kennzeichen. Der Fahrer, ein 41-jähriger Franzose, hatte ein Kilo Kokain bei sich.

Mann in Untersuchungshaft

Der 41-Jährige hatte das Rauschgift in einem eingebauten Versteck im Fahrzeuginneren deponiert. Die Beamten fanden es eingewickelt in Plastikfolien. Der Franzose wurde vorläufig festgenommen, inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt jetzt zu dem Fall.