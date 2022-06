Drogenrazzia in Regensburger Club - 25 Anzeigen

Übers Internet kam die Polizei dem Treiben in einem Regensburger Nachtclub auf die Schliche. In der Nacht auf Samstag kam es dann zum Einsatz: Bei der Drogenrazzia waren 150 Kräfte beteiligt. Der Szeneclub sei wegen "diverse Berichte in den sozialen Medien ins Visier der Ermittler geraten, teilte die Polizei mit.

Festnahmen und Anzeigen

Mehrere Spürhunde suchten nach Drogen. Es gab auch einige Festnahmen. Die Personen stehen im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Eine "Vielzahl" an Gästen wurde kontrolliert. Die Polizisten fanden unter anderem illegale Betäubungsmittel. Insgesamt wurden laut Polizei 25 Strafverfahren gegen Gäste und Betreiber eingeleitet.

Wohnungsdurchsuchungen im Raum Regensburg

Zeitgleich und im Anschluss erfolgten vier Wohnungsdurchsuchungen mit Schwerpunkt im Regensburger Raum. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

An dem Einsatz "Projekt Sichere Altstadt" waren Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd, des Polizeipräsidiums, der Bayerischen Bereitschaftspolizei und Spezialisten zur Bekämpfung der Betäubungsmittel- und Beschaffungskriminalität beteiligt.