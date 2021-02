Drogenprozess: Urteil gegen mutmaßliche Heroindealer

Aufwändige Ermittlungen der Bundespolizei

Die Ermittlungen führten in diesem Fall die Beamten der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in München im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut. Spezialkräfte der Bundespolizei waren es auch, die bei der Übergabe von mehreren Kilo Rauschgift zugegriffen hatten und so die Bande auffliegen ließen. An der Aktion waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei beteiligt.

Schleusungen vor Gericht kein Thema mehr

Die Anklage wegen der mutmaßlichen Schleusungen haben die Passauer Richter fallen gelassen. Die Angeklagten sollen von Juli 2019 bis April 2020 insgesamt 18 irakische und iranische Staatsbürger unter anderem über die Grenze bei Passau illegal nach Deutschland gebracht haben.