Drogenprozess in München: Die Frage der Hose

Nicht nur unter modischen Gesichtspunkten kann es wichtig sein, welche Hose man trägt. Sollten sich Drogen in den Hosentaschen befinden könnte es von Nutzen sein, eine fremde Hose zu tragen. Das Amtsgericht München schenkte dieser Behauptung eines 31-Jährigen aber keinen Glauben.

Drogen in der Hose gefunden - Hose sei aber nicht die seine

Zwar hätte er Drogen in der Hose gehabt - Amphetamin und eine Ecstasy-Tablette - aber die Hose, die er anhatte sei eine fremde Hose gewesen, so der 31-Jährige Angeklagte vor Gericht.

Nach Sex-Party einfach angezogen, was rumlag

Er habe noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt und sich beim Hineinfeiern in seinen Geburtstag in Bars und auf mehreren Hauspartys betrunken. Auf einer der Feiern habe er mit mehreren Menschen Sex gehabt - und dann wahllos einfach die Kleidung angezogen, die herumlag: "Ich hatte schwachsinnige Klamotten an. Zum Teil auch nicht meine eigenen Sachen. Und diese Hose."

Polizistin: Hose hat gepasst

Eine als Zeugin vernommene Polizistin gab dagegen vor Gericht an, so betrunken habe der Mann auf sie gar nicht gewirkt und, dass er eine fremde Hose angehabt haben soll, habe er damals - an einem frühen Morgen im Februar dieses Jahres - nicht erwähnt. Sie treffe in ihrem Beruf durchaus auch manchmal auf Menschen ohne Hose, sagte die Beamtin. Dieser Mann aber habe eine Hose getragen und die sei "weder auffällig zu klein noch zu groß gewesen". "Wir gingen davon aus, dass es seine Hose ist."

Gericht glaubt die Geschichte mit der Hose nicht

Das Gericht wertete die Angaben des Angeklagten daraufhin als reine Schutzbehauptung und verurteilte ihn im Juni dieses Jahres wegen Drogenbesitzes zur Zahlung von insgesamt 1.600 Euro. Das Urteil ist aber nach Gerichtsangaben vom Freitag noch nicht rechtskräftig, weil der 31-Jährige Rechtsmittel eingelegt hat.