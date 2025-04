Drogennothilfe in München: Freistaat denkt über Ausstieg nach

Im Drogennotdienst "L43" in der Münchner Landwehrstraße hat heute Sozialarbeiter Andreas Berger Dienst. Sein Job ist es unter anderem, gebrauchte Spritzen anzunehmen und gegen frisches, unbenutztes Spritzbesteck zu tauschen. Drogensüchtige werden hier "Klienten" genannt.

Tauschanreiz für Spritzen verhindert Schlimmeres

Da mittlerweile auch die Crack- und Kokainwelle in München voll angekommen sei, so Berger, bieten sie hier im "L43" auch Crackpfeifen zum Tausch an. Mit dem Tauschangebot wird verhindert, dass die Klienten Drogen mit verunreinigtem Spritzbesteck konsumieren und dann im schlimmsten Fall an Hepatitis C oder HIV erkranken. Durch den Tauschanreiz liegen zudem weniger gebrauchte Spritzen auf der Straße.

Neben dem Tausch wird im Drogennotdienst eine 24-Stunden-Krisenberatung angeboten. Zusätzlich betreibt der Drogennotdienst eine Notschlafstelle. Bis zu drei Monate am Stück können drogensüchtige Menschen hier schlafen. Zusätzlich werden Beratungsangebote gemacht sowie Entgiftungs- und Therapiemöglichkeiten vermittelt. Alle Angebote sind kostenfrei.

Ein Weg aus der Sucht: Krisenberatung und Therapieangebote

Die Hilfsangebote des "L43" haben Tommy das Leben gerettet. Tommy heißt in Wirklichkeit anders und ist bereits über 50 Jahre alt. Über 25 Jahre war er heroinabhängig, erzählt er. Zwei Suizidversuche habe er hinter sich. Irgendwann sei man als Drogensüchtiger an einem Punkt angelangt, an dem man merke, es gehe nicht mehr weiter. In diesen Momenten sei es wahnsinnig wichtig zu wissen, dass man im "L43" anrufen könne.

Seit rund vier Jahren nimmt Tommy kein Heroin mehr. Er hat eine Wohnung, einen geregelten Arbeitsplatz und eine Familie. Einmal pro Woche holt er sein Substitut in einer Spezialklinik ab. Ansonsten lebt er ein geregeltes Leben. Dass er das geschafft hat, liegt am "L43", sagt er.

Gesundheitsministerium will sich aus Förderung zurückziehen

Der Drogennotdienst wird vom gemeinnützigen Verein prop e.V. betrieben. Das Geld dafür kommt vom Bezirk Oberbayern, der Stadt München und dem Freistaat.

Allerdings hat das bayerische Gesundheitsministerium laut prop e.V. nun angekündigt, die Finanzierung ändern zu wollen. Bei prop befürchten sie, dass sich der Freistaat ganz zurückziehen könnte. Rund 320.000 Euro würden dann in der Kasse fehlen. Infolgedessen müssten sie im "L43" Personal einsparen und die Öffnungszeiten reduzieren, erklärt Marco Stürmer, der Geschäftsführer von prop e.V.