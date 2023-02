Drogenhandel in Millionenhöhe: Bandenchef vor Ansbacher Gericht

Vor dem Ansbacher Landgericht läuft ein Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen Drogenhandels in zweistelliger Millionenhöhe. Sein Drogen-Geschäft soll der Angeklagte seit 2012 mit Kräutermischungen und Liquids über das Internet betrieben haben – erst von Deutschland, dann von Spanien und anschließend von Thailand aus. Von dort aus habe er als Kopf eines großen Drogenhandels agiert. Derzeit steht er vor dem Ansbacher Landgericht wegen des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Am Mittwoch sagte ein früherer Drogen-Produzent vor Gericht aus. Durch ihn war der Drogenring aufgeflogen.

Bei Prozessauftakt geständig

Das Gericht schätzt den Gesamtumsatz der Drogen, die der Angeklagte verkauft hat, auf rund zehn Millionen Euro. Die ihm angelasteten Vorwürfe räumte der 43-Jährige am ersten Verhandlungstag Ende Januar ein. Durch sein Geständnis hofft er auf eine Verkürzung der Verhandlungsdauer – momentan ist der Prozess bis Ende März angesetzt. Allerdings sind laut Richter und Staatsanwältin noch einige Zeugenaussagen für das Urteil nötig. Schon jetzt steht jedoch der Strafrahmen fest: Dem Angeklagten drohen zwischen zehn und zwölf Jahren Gefängnis.

Netzwerk aus 25 Personen

Der 43-Jährige soll für sein Netzwerk 25 Personen beschäftigt haben: einen Produzenten, Kundensupport, EDV-ler, Kuriere, Umverpacker und Inhaber von Strohmannbankkonten. Einige Personen aus seinem Netzwerk sind bereits verurteilt, so auch sein Produzent. Der 36-jährige Mann aus Dinkelsbühl, der in seiner Wohnung in München und auf dem Dachboden seiner Mutter in Dinkelsbühl die Kräutermischungen und Liquids herstellte, sagte am Mittwoch vor dem Landgericht aus und untermauerte mit seinen Aussagen das Geständnis des Angeklagten.

"Verräter" packte aus

Am Ende seiner Vernehmung entschuldigte sich der Produzent beim Angeklagten: Weil mit ihm damals auch seine gesundheitlich angeschlagene Mutter festgenommen worden war, habe er damals ausgepackt. Dadurch sei er ein Verräter. Im Frühjahr 2018 hatte die Polizei durch eine Postkontrolle ein Päckchen mit den Drogen entdeckt. Dadurch konnte der inzwischen verurteilte Produzent ausfindig gemacht und festgenommen werden. Im Zuge dessen flog der Drogenhandel auf.

Geschäft mit illegalen Kräutermischungen

Das Hauptgeschäft des Angeklagten soll der Handel mit Cannabimimetika-Zubereitungen sein; das sind mit THC versetzte Kräutermischungen. Diese werden oft als "legal Highs" oder "Fake-Hash" bezeichnet. In Deutschland sind diese Kräutermischungen allerdings seit einigen Jahren nicht mehr legal, weil die Wirkung der Droge unterschätzt wurde. Das Verbot bezieht sich allerdings nur auf bestimmte Stoffgruppen. Abgewandelte Mischungen, laut Kriminalpolizei aber auch die bereits verbotenen, werden über das Internet weiterhin vertrieben. Im Fall des Angeklagten handelt es sich um illegale Drogen.