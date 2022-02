Drogenfund auf A3-Rastplatz: Drei Kilo Kokain in Mercedes

Großer Drogenfund am Dienstagabend an der A3: Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Rastanlage Haidt-Süd haben Beamte der Autobahnpolizei drei Kilogramm Kokain entdeckt. Der Fahrer des Autos befindet sich in Untersuchungshaft.