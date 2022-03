Drogendealer in Nürnberg zu teils hohen Haftstrafen verurteilt

Sechs Drogendealer sind vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Einer der Männer bekam eine Bewährungsstrafe, die übrigen wurden zu Haftstrafen zwischen viereinhalb Jahren und neun Jahren und vier Monaten verurteilt, sagte ein Justizsprecher auf BR-Anfrage. Da einige der Männer selbst drogenabhängig sind, müssen sie außerdem einen Entzug absolvieren. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Drogen aus Regensburg bezogen und in Nürnberg verkauft

Das Gericht sah es den Angaben zufolge als erwiesen an, dass sie einen regen Handel mit Crystal Meth und anderen Drogen betrieben haben und damit insgesamt mehr als 900.000 Euro umgesetzt haben. Die Drogen haben sie laut den Ermittlern von einem 35-jährigen Regensburger erworben und anschließend im Raum Nürnberg gewinnbringend weiterverkauft. Der Regensburger soll darüber hinaus Methamphetamin per Post an mehrere Kunden verschickt haben.