27.02.2019, 11:15 Uhr

Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt: Zwei Dealer in U-Haft

Schlag gegen die Drogenszene am Untermain: Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei eine größere Menge Betäubungsmittel, Waffen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sichergestellt. Zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.