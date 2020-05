Drogen und Waffen bei Mann aus Wemding gefunden

In der Wohnung des 22-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz in Wemding hat die Polizei gestern Nachmittag Drogen und Waffen sichergestellt. Laut Polizei hatte starker Marihuana-Geruch die Beamten auf die Spur gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchten daraufhin Zivilkräfte der Polizei Donauwörth die Wohnung. Dort fanden sie diverse illegale Kräutermischungen, Cannabis, NPS (Neue psychoaktive Substanzen bzw. Designerdrogen) und Drogenutensilien.

Wemdinger hatte Waffenbesitz-Verbot

Außerdem stellten die Beamten unter anderem ein Gewehr und eine Pistole sicher, obwohl gegen den 22-Jährigen bereits ein behördliches Waffenbesitzverbot ausgesprochen worden war. Die Beamten stellten daraufhin diverse Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz gegen den 22-Jährigen.