Drogen-Razzia: Polizei durchsucht Wohnungen in der Oberpfalz

Die Polizei hat am Mittwochvormittag in den Landkreisen Cham und Schwandorf mehrere Wohnungen durchsucht. Der Grund: Gegen mehrere Beschuldigte besteht der Verdacht des illegalen Drogenhandels.

Wohnungen von sieben Verdächtigen durchsucht

Wie die Polizeiinspektion Bad Kötzting mitteilt, war der Anlass für die Durchsuchungen eine Personenkontrolle im vergangenen April: Dabei waren neben Drogen auch Hinweise auf einen Rauschgiftring gefunden worden. Nach weiteren Ermittlungen konnten insgesamt sieben tatverdächte Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren ausfindig gemacht werden.

Die Wohnungen dieser sieben Verdächtigen wurden am Mittwoch durchsucht. Dabei wurden laut Polizei Marihuana im unteren dreistelligen Grammbereich, geringe Mengen Haschisch und Kokain gefunden.

Polizei hebt Drogenlabor in Bayerwald aus

Erst vergangene Woche hatte die Polizei in Bad Kötzting ein illegales Drogenlabor in einer Privatwohnung ausgehoben. In dem Labor soll ein Mann Crystal Meth hergestellt haben. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Kripo Regensburg in Zusammenarbeit mit dem LKA.