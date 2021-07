Sieben Festnahmen nach Drogenrazzia in Oberfranken

Polizei und Staatsanwaltschaft haben weitere Einzelheiten zu einer Razzia in Oberfranken mitgeteilt, bei der mehrere Gebäude durchsucht wurden. Dabei seien tags zuvor in Bayreuth, Lichtenfels und Bamberg sieben Personen festgenommen worden, heißt es in einer Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken mit Sitz in Bayreuth.

Oberfranken: Ermittlungen im Drogengeschäft laufen seit Monaten

Gegen fünf Festgenommene habe der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet. Bei den zwei weiteren Personen würden – vorbehaltlich der noch folgenden Ermittlungen – derzeit keine Haftgründe vorliegen, heißt es weiter.

Bei der Durchsuchungsaktion seien Drogen, eine Schreckschusswaffe, Geld und mehrere, teils hochwertige Fahrzeuge sichergestellt worden. Um wie viele beschlagnahmte Gegenstände es sich handelt, ist nicht bekannt.

Kripo und Staatsanwaltschaft Bayreuth hatten seit Jahresbeginn verdeckt gegen mehrere Geschäftsleute wegen illegalen Drogenhandels ermittelt. Die Beschuldigten hätten dabei den Ermittlern hochprozentiges Kokain angeboten. So sei es der Polizei gelungen, das Rauschgift vom Markt zu nehmen.