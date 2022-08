Drogen in Bibliotheks-Spind der Hochschule Coburg versteckt

Ein Spind in der Bibliothek der Hochschule Coburg ist als Versteck für Drogen und Medikamente genutzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Mitarbeiter der Hochschule beim Leeren der Spinde in den Semesterferien zahlreiche Ecstasy-Tabletten und Medikamente. Wie lange die Drogen und die Medikamente, darunter auch Testosteron in Ampullen, dort lagerten, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt.

Nicht nur Studierende können Schließfächer nutzen

Die Spinde in der Bibliothek können von Studierenden und anderen Besuchern kurzzeitig genutzt werden. Sie sind mit einem Zahlencode gesichert. Die Semesterferien werden an der Hochschule in der Friedrich-Streib-Straße für verschiedene routinemäßige Aufgaben genutzt. Dabei werden auch die Schließfächer im Bereich der Bibliothek geleert.

Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.