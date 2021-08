Drogen im Millionenwert: 170 Kilo Ecstasy-Tabletten gefunden

Auf einem Autohof bei Münchberg im Landkreis Hof sind Ecstasy-Tabletten im Millionenwert sichergestellt worden. Schleierfahnder hätten die Drogen bei einer Kontrolle in fünf Kartons auf der Ladefläche eines Kastenwagens gefunden, berichtete das Bayerische Landeskriminalamt.

Ecstasy-Pillen haben Wert von etwa fünf Millionen Euro

Die über 170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten sollen demnach einen Schwarzmarktwert von etwa fünf Millionen Euro haben. Die Kontrolle auf dem Autohof an der A9 fand bereits am vergangenen Donnerstag statt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Die Polizei nahm die beiden Insassen des Kastenwagens sowie zwei weitere Männer fest, die sich in einem Auto in der Nähe befanden. Die vier Tatverdächtigen zwischen 29 und 51 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Gegen sie werde wegen bandenmäßiger Einfuhr und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.

Ermittler wollen Verwendungsort der Drogen herausfinden

Wo die Drogen herstammen und für wen sie bestimmt waren, soll die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof ermitteln.