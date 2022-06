Drogen im großen Stil gehandelt - Familienvater festgenommen

Eine Familie soll im großen Stil Drogen in ganz Deutschland verschickt haben. Der 63 Jahre alte Vater wurde in Mainroth bei Burgkunstadt (Lkr. Lichtenfels) festgenommen. In Berlin, wo der der Rest der Familie wohnte, kam es in der vergangenen Woche ebenfalls zu einer Razzia. Die Drogenfahnder entdeckten mehrere Kilogramm Rauschgift und mehr als 1.000 Ecstasy-Tabletten.

Wohnungen durchsucht und vier Personen festgenommen

Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte dem BR am Montag einen entsprechenden Einsatz in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs in Mainroth. Sowohl in der oberfränkischen Gemeinde als auch in Berlin wurden insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und vier Personen festgenommen.

Familienvater in Untersuchungshaft genommen

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen in Berlin und Mainroth wurden 37,5 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Haschisch und 1.100 Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Der 63-Jährige Familienvater wurde von den Spezialeinsatzkräften festgenommen und sitzt nach Angaben einer Polizeisprecherin in Untersuchungshaft.

Spezialeinsatzkräfte und Drogenspürhunde im Einsatz

Nach BR-Informationen hat die Polizei den 63-Jährigen Mann in den frühen Morgenstunden aus dem Bett geholt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) sprengte die Wohnungstüre und verschaffte sich binnen Sekunden Zutritt zur Wohnung. Neben SEK-Beamten waren auch Drogenspürhunde im Einsatz. Inwieweit die Drogen aus Oberfranken oder Berlin verschickt wurden, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Fest stehe derzeit, so die Polizei, dass gegen den 63-Jährigen unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels ermittelt werde.

Familie betreibt lebhaften Drogenversandhandel

Nach BR-Informationen soll der 63-Jährige zusammen mit seiner in Berlin wohnhaften Familie über längere Zeit einen regen Drogenhandel betrieben haben. In Ermittlerkreisen ist die Rede von einem lebhaften Versandhandel eines "Familienunternehmens".

Die Ermittler hatten bereits im Vorfeld mehr als 1.200 Paketsendungen mit Drogen des "Familienunternehmens" abgefangen. Darin enthalten waren mehr als 18 Kilogramm Marihuana.