Drogen im Champagner: Alle Personen sind aus dem Krankenhaus

Im Fall des mit einer tödlichen Dosis Ecstasy versetzen Champagners in Weiden in der Oberpfalz sind alle sieben verletzten Personen jetzt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit. Eine achte Person, ein 52-Jähriger aus dem nahen Landkreis Schwandorf, war bereits kurz nach dem Konsum des Champagners an einer Drogenvergiftung gestorben.

MDMA in Champagnerflasche

Vor anderthalb Wochen hatten sich mehrere Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren eine große Flasche Champagner geteilt. Bald darauf zeigten alle Vergiftungserscheinungen. Nach Polizeiangaben lagen beim Eintreffen der Retter mehrere Personen auf dem Boden. Fünf Männer und drei Frauen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der 52-Jährige starb noch in der Nacht.

Laut Untersuchungen eines Labors befand sich in der betroffenen Flasche kein Champagner, sondern die chemische Substanz MDMA - oft als Ecstasy bezeichnet. Die Flüssigkeit in der Flasche hatte eine rötlich/braune Farbe und einen aromatisch-fruchtigen Geruch, so die Polizei. Allerdings sei dieser nicht "champagnerartig" gewesen, zudem perlte die Flüssigkeit auch nicht, wie bei Champagner üblich.

Kein Verdacht auf strafbare Handlungen

Die betroffene Flasche wurde bereits einige Zeit vorher über eine Online-Plattform gekauft. Nach aktuellem Sachstand gibt es keinen Verdacht auf ein strafbares Handeln von Personen in Weiden.

"Derzeit ist vielmehr anzunehmen, dass die Flasche im guten Glauben an ein Originalprodukt im Internet erworben und anschließend ausgeschenkt wurde." Sprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz

Ermittlungen dauern noch an

Der Fokus der Ermittler liegt immer noch auf der Herkunft der Champagnerflasche und deren Vertriebsweg. Die Ermittlungen dauern weiterhin an und werden von der Kripo Weiden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden sowie dem Zollfahndungsamt geführt.