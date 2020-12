Trotz Lockdown: Murnau bietet "Drive-In Weihnachtsmarkt"

Offizielles Go für Christkindlmarkt To-Go

Benjamin Schmitz mit seiner Crew vom Restaurant "Zum Murnauer" steht hinter der kreativen Idee, gegen die auch die Behörden nichts einzuwenden haben. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat den Drive-In Christkindlmarkt offiziell genehmigt. Seit dem Lockdown dürfen jetzt zwar keine alkoholischen Getränke und Waren verkauft werden, aber Essen und Trinken to go und dazu Weihnachtsfeeling aus dem Autofenster sind erlaubt.

Im Auto Weihnachtsstimmung tanken

Der Budenzauber mit Lichterglanz kommt gut an. Anscheinend wollen noch viele Weihnachtsstimmung tanken. Schon am vergangenen Wochenende waren Hunderte Autos gekommen. So mancher Weihnachtsfan hat gleich mehrere Runden gedreht um alles auszukosten. Und auch zum vierten Advent werden lange Autoschlangen beim "Christkindlmarkt to go" erwartet. Nach derzeitigem Stand soll das Weihnachtsdorf auch am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet sein.