Drive In-Kultur-Events starten in Simbach am Inn

Nachdem es in Landshut bereits einen Dult-Drive In und in mehreren Städten Autokinos und -gottesdienste gibt, starten im niederbayerischen Simbach am Inn nun Drive In-Kultur-Events - Konzerte und Kabarettabende - die man mit dem Auto besuchen kann.