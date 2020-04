Drittes Jahr in Folge: Balkon-Ente Emma in Margetshöchheim

Ente Emma als Haustier auf Zeit

Knapp einen Monat lang ist Ente Emma jetzt Haustier auf Zeit von Christina Haas und ihrer Tochter Hannah. Stockenten legen im Frühjahr etwa sieben bis elf Eier. Emma ist in diesem Jahr besonders eifrig – sie hat schon neun Eier gelegt. Zum Brüten hat sich Emma dieses Mal ein anderes Plätzchen ausgesucht. In den letzten beiden Jahren hatte sie es sich unter dem schattigen Dachvorsprung gemütlich gemacht, jetzt hat sie ihr Nest neben dem Ziergras in der Sonne gebaut.

Emma hinterlässt Willkommenshäufchen im Wohnzimmer

In die Wohnung darf Ente Emma aber nicht. Das war spätestens nach einem kurzen Ausflug ins Wohnzimmer klar, bei dem sie ein Willkommenshäufchen hinterlassen hat. Christina Haas ist gespannt darauf, ob Greifvögel das Nest in Ruhe lassen. Letztes Jahr konnte die BR-Reporterin gerade noch so einen Raben davon abhalten, die Eier aufzupicken.

Heikle Geburt der Küken

Der heikelste Moment ist aber das Schlüpfen der Entenbabys. Die Küken bleiben nicht lange im Nest. Sie wollen möglichst schnell zum Futtern ans Wasser. Die Erstgeborenen springen dann mutig in zwölf Meter Tiefe. Emma fliegt hinterher und quakt lautstark nach oben, um die Schwächeren herunter zu locken. Diese schaffen aber den Sprung über den Balkonkasten oft nicht. Mit einem Eimer bringen Christina Haas und ihre Tochter Hannah dann die Küken so schnell wie möglich an den Main, um die Entenfamilie wieder zu vereinen.