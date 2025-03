Dritter Sonntag in Folge ohne Papst auf dem Petersplatz

Zum dritten Mal in Folge wird es an diesem Sonntag keinen Auftritt des Papstes zum traditionellen Mittagsgebet auf dem Petersplatz geben. Wie am Samstag aus vatikanischen Quellen zu erfahren war, sollen die vom Papst vorbereitete Bibelauslegung und gegebenenfalls seine Appelle zu aktuellen Themen jedoch schriftlich verbreitet werden. Dies hatte der Vatikan bereits an den beiden vorigen Sonntagen so praktiziert.

Am Vortag hatte es nach einer vorübergehenden Stabilisierung des Gesundheitszustands des 88-Jährigen in Rom die Hoffnung gegeben, dass Franziskus für das kurze Gebet per Video auf den Petersplatz zugeschaltet werden könnte. Dort versammeln sich jeden Sonntag Zehntausende Menschen, um den Papst zu sehen und zu hören. In der Vergangenheit hatte Franziskus schon einige Male bei akuten Erkrankungen per Videoschalte zu den Pilgern auf dem Platz gesprochen.

Papst verbringt nach Atemkrise "ruhige Nacht"

Nach seiner erneuten schweren Atemkrise verbrachte der Papst die vergangene Nacht ohne weitere Komplikationen. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche habe eine "ruhige Nacht" hinter sich und ruhe sich nun aus, teilte der Vatikan am Samstag mit. Am Freitag hatte der an einer Lungenentzündung erkrankte 88-Jährige zum wiederholten Male einen Anfall von Atemnot erlitten.

Am Samstag verlautete aus Vatikankreisen, dass es "keine Krisen wie gestern" mehr gegeben habe. "Der Papst ist aufgewacht, hat gefrühstückt und wie üblich die Zeitung gelesen", hieß es.

Atemkrise mit Folgen? Werde sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden zeigen

Mit Blick auf die Prognose für das Kirchenoberhaupt seien die Ärzte unverändert "zurückhaltend", verlautete aus dem Vatikan weiter. Nach Angaben der behandelnden Ärzte werde sich innerhalb der kommenden 24 bis 48 Stunden zeigen, welche Folgen die neuerliche Atemkrise für den Gesundheitszustand des Papstes habe. Franziskus sei weiterhin "nicht außer Gefahr". Er werde über eine Maske mit Sauerstoff versorgt, sei aber "guter Dinge".

Der Papst, dem als junger Mann ein Teil seiner Lunge entfernt werden musste, ist schon seit Längerem gesundheitlich angeschlagen. Sein derzeitiger Klinikaufenthalt ist der vierte innerhalb von weniger als vier Jahren.

Mit Informationen von KNA und AFP