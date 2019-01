Wieder brennt ein Auto – Polizei vermutet Serie

Am Dienstag um kurz nach 23 Uhr hatte ein Zeuge ein brennendes Auto auf einem großen Parkplatz in der Schodererstraße in Donauwörth gesehen und die Polizei informiert. Als die Streife eintraf, brannte das Fahrzeug schon lichterloh, die Feuerwehr Donauwörth konnte zwar löschen, es brannte dennoch vollständig aus. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Wochen hatten bereits zwei Mal Fahrzeuge in Donauwörth gebrannt. Die zuständige Polizei Dillingen bittet um sachdienliche Hinweise.