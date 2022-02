Dritter Corona-Sommer: In den Reisebüros wird wieder gebucht

Was die Urlaubssaison 2022 betrifft gibt sich Bayerns Wirtschafts- und Tourismus-Minister Hubert Aiwanger trotz der aktuell noch akuten Omikron-Welle zuversichtlich: "Ich rechne für 2022 mit einem starken Neustart: Die Lust auf Urlaub ist groß wie nie. Die Menschen wollen verreisen, sobald sich die Corona-Lage weiter stabilisiert." Aiwanger sieht Bayern im kommenden Sommer ganz im Reisefieber.

Tourismusbranche im Aufwind

Auch in Unterfranken, mit seinen Weinbergen und historischen Altstädten, ist die Tourismusbranche momentan optimistisch. "Man merkt eindeutig ein positives Verhalten. Die Leute wollen wieder weg, auch weiter weg, mit dem Flugzeug", sagt Alexander Rigler vom "take off" Reisebüro in der Würzburger Sanderau.

Vergangenes Jahr hätten noch viele Urlaub in Deutschland gemacht. Jetzt, für den Sommer, seien Urlaubsländer wie Spanien, Griechenland, Ägypten und langsam auch wieder die Türkei gefragt. Dem trüben Winter entfliehen schon jetzt Urlauber kurzentschlossen in die Dominikanische Republik oder nach Dubai.

Sommerurlaub – zwischen Euphorie und Vorsicht

Doch eine Umfrage des BR in Würzburg zeigt: Nicht alle sind reiselustig. Bei vielen überwiegt momentan noch die Unsicherheit, wie die Pandemie in diesem Jahr weiter verläuft. "Urlaub? Hätten wir gerne. Aber man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt", sagt etwa eine Frau. Und ihre Freundin ergänzt: "Ein Städtetrip vielleicht in Deutschland. Aber ansonsten warten wir erst mal den Sommer ab." Die Pandemie bleibt bei Urlaubsplanungen 2022 ständiger Begleiter.

Andere haben schon konkrete Urlaubspläne. Eine junge Familie hat den Urlaub im Mai in Südtirol bereits gebucht, ein Mann wird mit Familie wie jedes Jahr nach Südfrankreich fahren und ein anderer Familienvater bekräftigt: "Wir wollen Urlaub machen – wie und wo wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall drei Wochen." Und schon im nächsten Moment winkt ein anderer bei dieser BR-Umfrage ab: Nein, er bleibe lieber daheim. Er fühle sich hier sicherer als im Ausland.

Geimpfte Kinder und Flex-Pakete

Auch in einem weiteren Reisebüro in Würzburg freut man sich über deutlich mehr Urlaubsbuchungen. Sogar das Geschäft mit Geschäftskunden ziehe wieder an, weil wieder mehr geflogen werde, heißt es dort. Außerdem haben sich die Voraussetzungen geändert. Inzwischen sind auch viele Kinder ab zwölf Jahren geimpft. Damit wird es für Familien einfacher, Urlaubsreisen zu planen, weil bei Rückkehr niemand in Quarantäne muss. Große Reiseveranstalter bieten zudem sogenannte Flex-Pakete. Die kosten zwischen 60 und 130 Euro.