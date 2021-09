Dritter Bahnstreik im Sommer: Züge in Unterfranken ausgefallen

Vom Streik der Lockführer-Gewerkschaft GDL ist auch der Bahnverkehr in Unterfranken betroffen: In Würzburg sind bereits am frühen Morgen, zwischen fünf und acht Uhr, 24 der insgesamt 37 Zugverbindungen ausgefallen. Betroffen ist unter anderem der Nahverkehr Richtung Frankfurt am Main, Nürnberg, Kitzingen, Bamberg und Gemünden. Auch die ICE-Verbindungen Richtung München, Hamburg und Essen sind ausgefallen.

Kampfbereitschaft der Lockführer weiter hoch

Bernd Hartmann, der Vorsitzende der GDL-Ortsgruppe Würzburg, zeigte sich am Beginn des 3. Bahn-Streiks in den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Verlauf zufrieden und nannte die Lage aus seiner Sicht "sehr gut". Wie er dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, haben sich am frühen Morgen 37 GDL-Mitglieder aus seinem Bereich an dem Ausstand beteiligt. Laut Hartmann werde der Notfallfahrplan eingehalten. Hartmann bezeichnete die Stimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern als gut und die Kampfbereitschaft ungebrochen. Er geht nicht davon aus, dass der Streik verkürzt oder abgebrochen wird.