Dritte Mahnwache für den Klimaschutz in Würzburg endet

Die Mahnwache endete mit der Übergabe eines Forderungskatalogs an die Stadt. Ziel der Mahnwache ist es, über fünf Tage hinweg präsent für den Klimaschutz einstehen und mit Bürger ins Gespräch kommen und so zum Nachdenken anregen. Hintergrund ist hierbei, dass sich laut den Jugendlichen noch keine Veränderung in der Politik bezüglich der Klimakrise gezeigt hat.

Aktivisten sehen Klimanotstand

Die Aktivisten verfolgen folgendes Hauptanliegen: Der Klimanotstand soll ausgerufen werden. Weitere Forderungen betreffen die Mobilität Würzburgs, die Nachhaltigkeit der Stadt, die Bildung, das gesellschaftliche Engagement und den Konsum. Unterstützt wurden die Jugendlichen bei der Formulierung ihrer Forderungen durch die "Scientists For Future", eine Gruppierung von Wissenschaftlern aus Würzburg. Weitere Hilfestellung erhielten sie von der Organisation "Foodsharing" und Würzburger Bäckereien, die sie mit Lebensmitteln versorgten.

Oberbürgermeister erfreut über Engagement der Jugendlichen

Oberbürgermeister Schuchardt unterstützt die Mahnwache und zeigt sich erfreut sich über das politische und gesellschaftliche Engagement der jungen Würzburger. Allerdings wünscht er sich eher einen Dialog mit den Jugendlichen, als einen reinen Forderungskatalog, um sich gemeinsam Lösungen zu überlegen, wie die Stadt sich für den Klimaschutz einsetzten kann. Seit Anfang des Jahres wird in Würzburg jeden Freitag im Zuge der Fridays for Future Bewegung demonstriert. Seit April kommt es immer wieder zu sogenannten Mahnwachen, bei denen die Aktivisten nach den Demonstrationen weitere 48 Stunden an einem Ort streiken.