Fragen und Antworten zur Corona-Auffrischungsimpfung

In der letzten Woche teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit, dass sich stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mit den Impfzentren in Verbindung setzen können, um Termine für Corona-Auffrischimpfungen zu vereinbaren. Dabei kommen auch die Personen in Betracht, die bisher mit einem Vektor-Impfstoff wie Astrazeneca oder Johnson&Johnson immunisiert wurden.

Die Auffrischungsimpfungen sollen zunächst in den Heimen durch mobile Impf-Teams durchgeführt werden. Das bayerische Gesundheitsminister legt den Fokus dabei speziell auf die sogenannten vulnerablen Gruppen, also Personen mit Immunschwäche, Pflegebedürftige und über 80-Jährige. Dabei gilt: Zwischen der jüngsten Impfung und einer Auffrischung sollen mindestens sechs Monate vergehen.

Auffrischungen für Prio 1 und 2

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betont bei diesem Schritt den Präventionsaspekt: "Wir wollen auf alle Fälle vermeiden, dass wir in den Alten- und Pflegeheimen wieder vermehrt Ausbrüche haben, weil möglicherweise die Immunantwort der Menschen dort nachlässt. Deswegen gehen wir zuerst dorthin, wo wir am Anfang waren. Danach werden wir die Diskussion forstsetzen. Vielleicht gibt es dann auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission."

Zusätzlich zu den mobilen Impf-Teams dürfen auch niedergelassene Ärzte von jetzt an diese Booster-Impfungen vornehmen. Menschen der Priogruppen 1 und 2, die nicht in einem Heim betreut sind, können bei ihrem Hausarzt angeben, dass sie eine Auffrischung möchten. Dafür sollten aber laut Beschluss der letzten Gesundheitsministerkonferenz mindestens sechs Monate seit der Erstimpfung vergangen sein. Da die Hausärzte aber überhaupt erst seit April in ihren Praxen Impfungen vornehmen, sollten sie nach Ansicht des Bayerischen Hausärzteverbands demnach frühestens auch erst ab Oktober Booster-Spritzen injizieren. Was ist jedoch mit jüngeren Zielgruppen, die nicht in der gleichen Priorisierungsgruppe wie über 80-Jährige sind?

Holetschek: "Die anderen müssen sich gedulden"

Dazu gibt es in Deutschland politisch wie wissenschaftlich noch keine Empfehlung. Im Gegensatz zu den USA beschränkt sich das Gesundheitsministerium - übrigens auch das bayerische - auf die erwähnten vulnerablen Gruppen. Bei denen geht laut des Virologen Christian Drosten "das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter". Holetschek bittet die Impfwilligen um Geduld und sagte dem BR, dass man noch auf eine aussagekräftigere Datenlage warten möchte.

Auffrischung beim Hausarzt?

Für alle Personen außerhalb der Prio-Stufen 1 und 2 empfiehlt der Bayerische Hausärzteverband daher, jetzt noch mit der Terminvereinbarung für eine Auffrischungsimpfung zu warten. Der Grund: Das sei jetzt noch nicht notwendig und blockiere nur die Telefonleitungen. Für die meisten Impfwilligen, die beispielsweise im Juli ihre Zweitimpfung bekommen haben, kommt also grundsätzlich ohnehin frühestens Anfang Dezember als Zeitraum für eine Auffrischung in Frage. Viele Praxen würden ihre Patientinnen und Patienten von sich aus informieren, ob bzw. wann sie für eine Auffrischungsimpfung in Frage kommen. Die genauen organisatorischen Abläufe werden laut Sprecher des Gesundheitsministeriums noch abgestimmt.

Auffrischung bei den Impfzentren?

Wie kommt man aber zu einer Auffrischungsimpfung, wenn die personenbezogenen Daten nach der Zweitimpfung aus Datenschutzgründen gelöscht wurden? Dazu schreibt der Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums: "Derzeit wird eine aktualisierte Version der Software BayIMCO vorbereitet." Weiter schreibt er: "Die Impfzentren wurden aufgefordert, auf Basis der bisherigen Arbeitsweise in eigener Verantwortung zu organisieren und die hierfür notwendigen Daten zu erheben."

Das Ministerium rechnet im September mit der Einführung der neuen Software. "Bis zur Aktivierung der neuen Version von BayIMCO können die Impfzentren bereits jetzt Auffrischungsimpfungen vornehmen und die Impfdokumentation wie bisher erstellen." Dies stelle aber keine Hürde für eine Auffrischungsimpfung dar.

Was gibt es für Genesene zu beachten?

Genesene gelten allgemein als immunisiert, wenn sie nach ihrer Erkrankung nur eine Impfspritze erhalten haben, da sie nach der Infektion eine ohnehin höhere Antikörperkonzentration aufweisen. Daher dürften sie auch beim Thema Auffrischung denselben Status haben wie Doppeltgeimpfte.

Fazit: Die Auffrischungsimpfung kommt deutschlandweit derzeit nur für die Priogruppen 1 und 2 in Frage, wenn die vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Für alle anderen vollgeimpften Personen reicht der Schutz nach Ansicht der Wissenschaft noch einige Zeit aus. Maßgeblich ist das Datum der jüngsten Corona-Impfung. Wer sich für eine Booster-Impfung interessiert, kann aktuell beim Hausarzt Interesse bekunden. Die Impfzentren dürfen bereits Auffrischungsspritzen geben, sind aber derzeit noch dabei, die Vorgaben des Ministeriums umzusetzen.