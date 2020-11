Dritte Auszählung: Endgültig kein Industriegebiet in Gerbrunn

Showdown in Gerbrunn (Landkreis Würzburg): Unter Beobachtung des Landratsamts Würzburg machte sich der Abstimmungsausschuss am Mittwochnachmittag daran, die Stimmzettel des Bürgerentscheids zum umstrittenen Industriegebiet am Kirschberg auszuzählen - zum dritten Mal! Der Ausschuss kam zum selben Ergebnis wie die Zählung am Montag: Für die Erweiterung des Industriegebiets haben 1.265 Gerbrunner gestimmt, für den Erhalt des fast anderthalb Hektar umfassenden Biotops gab es eine Stimme mehr, teilte Gerbrunns Abstimmungsleiter Markus Mayer mit.

Sonntag Industriegebiet, Montag Biotop

Am Sonntagabend noch war es das Ergebnis genau andersherum: eine Stimme mehr für das Ratsbegehren, also für die Erweiterung des Industriegebiets. Aufgrund des knappen Ergebnisses hatte die Abstimmungsleitung am Montag (9.11.) erneut alle 2.568 Stimmen der Stichfrage nachgezählt. Dieses Mal hatte das Bürgerbegehren zur Rettung des Biotops eine Stimme mehr. Gerbrunns Bürgermeister Stefan Wolfshörndl, der eigentlich das Industriegebiet erweitern wollte, sagte am Montag gegenüber dem BR: "Gestern habe ich mich dahingehend geäußert, dass ich mir ein deutlicheres Ergebnis gewünscht hätte, da eine Stimme mehr oder weniger für die eine Seite immer kritisch ist. Heute hat sich gezeigt, dass diese Einschätzung richtig war. Jede Stimme zählt und hat Gewicht. Auch dieses Ergebnis hat man in der Demokratie zu akzeptieren."

Für die Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" ist diese Wende jetzt fast unglaublich, sagt Initiatorin Beatrix Radke: "Ich hoffe, dass Gerbrunn mit dem Ergebnis, seinen Frieden schließt."

Wie es weiter geht

Die Gemeinde ist nun ein Jahr an das Ergebnis des Entscheids gebunden. Über die weiteren Schritte muss der Gemeinderat entscheiden. Letztendlich sei der Bürgerentscheid 50:50 ausgegangen, mit nur einer Stimme Unterschied: "Ein klares Votum wäre für alle Beteiligten einfacher und besser gewesen – aber so ist das manchmal in der Poltik", so Wolfshörndl.

Langjährige Diskussion in Gerbrunn

Im Vorfeld des Bürgerentscheids hatte sich seit Beginn der Planungen vor knapp drei Jahren eine Diskussion entwickelt. Das Industriegebiet – ausgerechnet auf der Fläche eines 1,3 Hektar großen Biotops – sollte nicht bedarfsgebunden sein, aber die Gemeinde Gerbrunn mit SPD-Bürgermeister Stefan Wolfshörndl an der Spitze plante das Gebiet in erster Linie, um einem ortsansässigen Bauunternehmen die nötige Erweiterung zu ermöglichen.Die in der Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" versammelten Gegner des Industriegebiets kritisierten den damit verbundenen Eingriff in ein "schützens- und erhaltenswertes Biotop" und befürchteten die Zerstörung des Lebensraums von Zauneidechsen, Fledermäusen oder Schlingnattern.

