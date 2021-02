Dringendes Bedürfnis: Das Bahnhofsklo in Hof verzögert sich

Wer am Hofer Bahnhof ein dringendes Bedürfnis hat, der findet ein marodes Klo vor. Dabei sollte ein moderner WC-Container für rund 245.000 Euro aufgestellt werden. Die Installation der neuen Toiletten am Hofer Hauptbahnhof verzögert sich weiter, und zwar auf unbestimmte Zeit. Das teilt die Stadt auf BR-Anfrage mit.

Kran mit neuer WC-Anlage wieder abgerückt

Eigentlich sollte die moderne WC-Anlage bereits Ende Dezember auf dem Bahnsteig vor dem Bahnhofs-Gebäude aufgebaut werden. Doch das scheiterte kurzfristig am Veto der Bahn. "Es waren noch Nachjustierungen bei Detailfragen zwischen DB und der Stadt nötig", so ein Bahnsprecher, ohne auf konkrete Details einzugehen. Der Kran mitsamt der WC-Anlage musste im Dezember wieder abrücken.

Bahnhofsklo in Hof von der Stadt übernommen

Die Stadt Hof hatte bereits vor Jahren den Betrieb der alten WC-Anlagen im Bahnhofsgebäude übernommen, da die DB die Toiletten ersatzlos schließen wollte. Ähnliche Situationen gab es an den Bahnhöfen in Lichtenfels und Kulmbach. Ende 2019 beschloss der Stadtrat von Hof den Kauf einer barrierefreien, aber kostenpflichtigen WC-Anlage. Für die 245.000 Euro teure Anlage gibt es Zuschüsse vom Freistaat in Höhe von 56.000 Euro.

Noch kein Termin für die Installation der neuen WC-Anlage in Hof

Das Fundament und alle technischen Anschlüsse für Strom- und Wasserversorgung hat die Stadt bereits verlegen lassen. Doch einen konkreten Termin für die Installation des WC-Containers gibt es noch nicht, teilt die Stadt Hof mit. Dazu erklärte die Pressestelle der DB: "Auch bei der Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage greifen viele Rädchen im Getriebe ineinander, im Vorfeld müssen diverse Punkte gründlich vorbereitet beziehungsweise abgearbeitet werden."

Neuer WC-Container für Bahnhof zwischengelagert

Momentan ist der WC-Container in einem Depot zwischengelagert. Bahnkunden müssen weiterhin die alten Toiletten benutzen.