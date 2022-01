Dringender Appell: Rücksicht auf Wildtiere im Winter

Gebietsbetreuer Tom Hennemann kommt mit seinen Tourenskiern den Weg am Breitenberg hoch, hält vor dem atemberaubenden Bergpanorama kurz inne, zückt sein Fernglas und deutet auf den Hang gegenüber, unterhalb des Aggensteins. Dort, zwischen schroffen Felsen und verschneiten Hängen, liegt ein Wildschutzgebiet, in dem Gämsen, Birkhühner und Rotwild überwintern. "Da herrscht im Winter absolutes Betretungsverbot", sagt Hennemann. "Wer dagegen verstößt - das kann bis zu 25.000 Euro kosten."

Am Westgrat des Breitenbergs überwintern die Birkhühner

Trotzdem sind immer wieder Tourengeher und Wanderer im Winter in dem Gebiet unterwegs. Und auch gegenüber, am Westgrat des Breitenbergs, liegt ein sensibler Bereich: Am Hang unterhalb der Ostlerhütte überwintern die Murmeltiere, oben am Grat haben die Birkhühner ihren Rückzugsbereich. "Stopp! Wald-Wild-Schongebiet! Nicht betreten oder befahren", steht auf dem dort erst kürzlich aufgestellten Schild.

Störung kann für Wildtiere tödlich sein

Trotzdem sieht man direkt neben dem Schild frische Spuren von Wanderern und Tourengehern im Schnee. Im Winter sollte hier aber eigentlich keiner unterwegs sein, um Wildtiere wie die Birkhühner nicht unnötig in Aufregung zu versetzen. "Wenn die Birkhühner jetzt aufgescheucht werden, fliegen sie weg und verbrauchen sehr viel Energie, die ihnen letztendlich im Frühjahr dann fehlt", erklärt Tom Hennemann. "Und das kann im Extremfall zum Tod der Tiere führen."

Auf Schutzgebiete und Beschilderung achten

Im Winter finden Wildtiere nur wenig Nahrung, die Kälte setzt ihnen zu, sie müssen mit der Energie streng haushalten. Wenn immer wieder Menschen durch die Rückzugsgebiete trampeln, könne das wirklich gefährlich werden für die Tiere, sagt Hennemann. Der Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand will Wanderern, Tourengehern und Rodlern den Spaß in der Natur keinesfalls verderben. Er bittet nur eindringlich darum, auf Schutzgebiete, sensible Bereiche und deren Beschilderung zu achten.

Wenn man ein paar Regeln berücksichtigt, ist der Natur und vor allem den Wildtieren im Winter schon sehr geholfen. Dazu gehört, dass Wanderer und Tourengeher die Dämmerungs- und Abendstunden meiden sollten. Hundebesitzer sollten ihre Tiere an die Leine nehmen. Außerdem sollte man in der Natur keinen unnötigen Lärm machen und auf den beschilderten Wegen bleiben. "Und bitte: Keine Geheimtipps posten!", appelliert Hennemann. "Sondern wirklich die Stille der Natur genießen."

Rücksicht auch im Flachland nehmen

Diese Regeln gelten natürlich nicht nur am Berg, sondern überall in der Natur - egal, ob am See, im Wald oder beim Spaziergang über die Felder. Wenn sich jeder daran halte, könne es auch klappen mit dem friedlichen Miteinander von erholungssuchenden Menschen und den Wildtieren in der Natur, glaubt Hennemann: "Es funktioniert. Es funktioniert gut, wenn alle an einem Strang ziehen."