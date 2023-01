Dringend gesucht: Freiwillige Helfer für Geflüchtete

Christina Kranz-Kohl hört auf. Die 64-Jährige ist seit 2014 in der Flüchtlingshilfe aktiv, ist ehrenamtlich Integrations- und Asylbeauftragte in Abensberg und hat den Vorsitz im örtlichen Helferkreis. Doch jetzt ist zumindest in der ersten Reihe erst einmal Schluss. Sie werde sich weiter engagieren, aber den Vorsitz müsse sie abgeben. "Rein persönliche Gründe", sagt Kranz-Kohl. In ihrer Familie gebe es zwei Pflegefälle. "Helfen kann man nur bis zu einem gewissen Prozentsatz und dann geht es nicht mehr", sagt die 64-Jährige.

Nachfolger und Neueinsteiger gesucht

So wie Kranz-Kohl geht es immer wieder Freiwilligen. Helfer, die schon seit Jahren aktiv sind, kommen naturgemäß auch irgendwann an ihre persönlichen Grenzen. Wenn sich jemand mehrere Jahre stark engagiert hat, müsse es auch in Ordnung sein, einen Schritt zurück zu treten, sagt Kranz-Kohl. Umso wichtiger sind Nachfolger und Neueinsteiger, denn Bedarf an Helfern ist nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine auf anhaltend hohem Niveau.

Landkreis Kelheim sucht Helfer

Das Landratsamt Kelheim hat deshalb einen Aufruf gestartet, dass sich Menschen melden sollen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchten. Denn auch wenn aktuell noch genügend Helfer da sind, könne sich das ändern, sagt Christian Gabler vom Amt für Chancengleichheit des Landkreis Kelheim, das sich auch um das Thema Ehrenamt kümmert. "Es ist derzeit tatsächlich ein vermehrtes Zugangsgeschehen vorhanden. Da wollten wir schon mal vorbauen", sagt Gabler.

Dass die Aufgaben in der Flüchtlingshilfe wieder zunehmen, haben auch die Ehrenamtlichen der Freiwilligenhilfe Straubing bemerkt. "Wir müssen intensiv nach Freiwilligen suchen", sagt Sprecher Martin Schaller. Zu Kriegsbeginn in der Ukraine habe es eine Flut von Freiwilligen gegeben. Mittlerweile habe der Andrang aber wieder abgenommen. Doch die Geflüchtetenzahlen nehmen wieder zu. "Es werden noch viel mehr Helferinnen und Helfer gebraucht", sagt Schaller. Auch Ludwig Schmidlehner von der Integrationshilfe Passau spricht von wenigen helfenden Händen, die seien aber sehr motiviert.

Ehrenamt könne auch stressig sein

Christian Gabler vom Landratsamt Kelheim hat auch Ermüdungserscheinungen bemerkt. Oft spiele das Alter eine Rolle und auch die Pandemie habe dem Ehrenamt teilweise geschadet. Dazu kommt, dass Engagement auch stressig und fordernd sein kann, sagt Gabler. Doch man bekomme auch viel zurück.

Christina Kranz-Kohl hat es zumindest nie bereut zu helfen. Auch wenn es anstrengend ist. Zum Beispiel in der Anfangszeit, als es noch kaum staatliche Stellen zur Unterstützung gab. Ein Punkt ärgert sie auch massiv: Dass die Menschen teilweise nicht arbeiten durften, aber auch nicht abgeschoben werden konnten. "Was da rauskommt, kann man sich vorstellen. Das macht es dem Ehrenamt wirklich schwer."

Trotzdem überwiegen die guten Momente deutlich. Engagement lohne sich auf jeden Fall, sagt die 64-Jährige. Die Dankbarkeit der Familien habe sie immer berührt und auch Freundschaften seien entstanden.