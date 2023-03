Dringend gebraucht: Das neue Kinder- und Jugendhospiz in Bamberg

Sternenzelt nimmt Arbeit auf

Einrichtungen wie in Bamberg sind wichtig und helfen, doch es gibt noch nicht viele davon. 2021 gab es den ersten Spatenstich und trotz aller Widrigkeiten konnte der Eröffnungstermin jetzt eingehalten werden. Im Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt Bamberg werden zwölf stationäre Plätze und vier Plätze im Tageshospiz angeboten. Die Familien werden dann in weiteren Wohneinheiten des Hospizes untergebracht. Um eine bestmöglichste Betreuung zu erreichen, stehen spezielle Therapieräume, Spielräume, ein Snoezelen Raum und ein Youth Room für Jugendliche und junge Erwachsene zur Verfügung. Das Hospiz ist in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Bamberg, so dass in Notfällen schnelle medizinische Versorgung gewährleistet ist. Für Bayern sei die Einrichtung wichtig, erklärt Konrad Göller vom Hospizverein Bamberg e.V., weil der Freistaat noch aufholen müsse in Sachen Kinderhospiz-Angebot. "Wir wissen von Bad Grönenbach, dass sie den Familien oft nur begrenzte Dauer gewähren können, weil die Nachfrage so groß ist."

"Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt Bamberg wird die Versorgung in der Region Nordbayern deutlich verbessern, sodass auch betroffene Familien aus Ober-, Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz ein heimatnäheres Versorgungsangebot nutzen können." Sozialstiftung Bamberg

Deutschlandweit nur 18 stationäre Einrichtungen

Nach Angaben des Deutschen Hospiz- und Palliativverband gibt es in Deutschland rund 1.500 ambulante Hospizdienste, 250 stationäre Hospize für Erwachsene und 18 stationäre für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Hinzu kommen rund 340 Palliativstationen in Krankenhäuser, davon vier für Kinder und Jugendliche. In den stationären Einrichtungen wird wichtige Betreuung geleistet, ab der Diagnose, während des Krankheitsverlaufes, in der Zeit des Sterbens und meist auch über den Tod hinaus. Die ambulanten Kinderhospizdienste kommen nach Hause oder in Kliniken.

Neubau wird mitfinanziert – Folgekosten müssen Spenden tragen

Träger des Sternenzelts ist die Franken Hospiz Bamberg gGmbH. Gesellschafter davon sind die Krankenhausgesellschaft des Landkreises, der Hospizverein Bamberg und die Sozialstiftung Bamberg. Der Neubau, der insgesamt rund 14 Millionen Euro kostet, wurde vom Freistaat mit 8,5 Millionen Euro unterstützt. Die bayerische Landesstiftung gab rund 900.000 Euro, die Oberfrankenstiftung rund 1,7 Millionen Euro dazu. Geld für den Bau des Projekts gab es auch von den Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Rund eine Million Euro musste der Träger Stiftung durch Spenden aufbringen. Und auch für den weiteren Unterhalt, die Betreuung der Eltern und weitere pädagogische Angebote ist der Träger auf Spenden angewiesen.

Fehlende Finanzierung, fehlende Zahlungen

2017 wurden überhaupt erstmals gesetzliche Rahmenbedingungen zur Finanzierung von stationären Kinderhospizen getroffen. Danach wird die Pflege und Begleitung der erkrankten jungen Menschen zu weiten Teilen anerkannt. Zudem wurde damals auch der Personalbedarf vorgegeben für die Pflege und die psychosoziale Begleitung der erkrankten jungen Menschen und ihrer Angehörigen.

In Deutschland gibt es aber derzeit keine kostendeckende Finanzierung für Kinder- und Jugendhospize. Die Kranken- und Pflegekassen übernehmen 95 Prozent des Tagessatzes und der Pflegeleistungen. Dieser Tagessatz deckt aber nicht wirklich den Aufwand. Zudem wird nur ein Teil der Betreuung von Eltern und Geschwistern übernommen. Den Restbetrag, aber auch weitere anfallende Kosten müssen die Kinder- und Jugendhospize übernehmen. In Bamberg sind das schätzungsweise mindestens 600.000 Euro jährlich, so Konrad Göller vom Hospizverein Bamberg e.V.. Das hoffen zumindest die Bamberger. Im Moment laufen wieder die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen mit der Krankenkasse auf Bundesebene.

"Es ist dringend Handlungsbedarf. Wir hoffen, dass es Verbesserungen für die Zukunft gibt." Konrad Göller, Hospizverein Bamberg e.V.

Laut dem Bundesverband Kinderhospiz e.V. liegt der Spendenanteil an der Finanzierung der laufenden Ausgaben bei 30 bis 40 Prozent, "da eine kostendeckende Refinanzierung über Versorgungsverträge beziehungsweise Vergütungsvereinbarungen mit den Krankenkassen bisher nicht möglich ist". Die Zeit nach dem Tod des Kindes, in der Eltern eine besondere Unterstützung benötigen, wird überhaupt nicht abgedeckt. Für eine Trauerbegleitung der Eltern, die oft zu den Mitarbeitern in einem Hospiz Vertrauen aufgebaut haben, gibt es bei Krankenkassen keine Kennziffer.

Schwachpunkte in der Gesetzgebung

Auch wird den Eltern in der Zeit des Aufenthaltes das Pflegegeld der pflegenden Angehörigen gestrichen. Bei Aufenthalten pflegebedürftiger Erwachsener gilt das nicht. Hier kann das Pflegegeld bis zu 28 Tagen in voller Höhe weiter bezogen werden. Aber gerade bei einem kranken Kind gibt oft ein Elternteil den Beruf auf, um sich ganz der Versorgung zu widmen. Das heißt, die Familien müssen mit einem geringen Einkommen auskommen. Jede Kürzung des Pflegegeldes ist zu spüren.

Betroffene in einem Kinderhospiz haben zudem keinen Anspruch auf eine permanente palliative Versorgung durch einen dafür ausgebildeten Kinderarzt. Für diese Art von Versorgung gibt es keine Zuschüsse der Kostenträger. Auch pädagogische Angebote können nur zum Teil abgerechnet werden. Diese Angebote müssen ebenfalls über Spenden finanziert werden. Bei Erwachsenen in einer ähnlichen Einrichtung wird die Schmerzbehandlung durch einen Arzt bezahlt.

Die Hospizarbeit ist auf die Arbeit von Ehrenamtlichen angewiesen. Doch im Gegensatz zu anderen Ehrenamtsbereichen, dauert die Ausbildung für Freiwillige länger, weil sie umfassender ist. Die Förderung von Ehrenamtlichen bei Qualifizierungen in der Kinderhospizversorgung wurde aber seit 2009 durch die Krankenkassen nicht mehr angepasst.