Drifting-Unfall an Chamer Parkdeck: Auto bleibt senkrecht stehen

Beim Driften auf dem Parkdeck am Floßhafen in Cham hat ein 28-jähriger Autofahrer am Montagabend ein Geländer durchbrochen und ist rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Das teilte die Polizei mit. Das Auto krachte mit der Frontseite auf den Boden und blieb senkrecht zwischen zwei Bäumen stehen.

Verdacht auf verbotenes Autorennen

Der Fahrer und drei weitere Insassen im Alter von 13 bis 21 Jahren konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen hatten die Polizei verständigt. Die Beamten ermitteln jetzt gegen den 28-jährigen Fahrer. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

In der Vergangenheit kam es auf dem Parkdeck am Floßhafen immer wieder zu Drifting-Unfällen. Mit "Driften" meint man ein Übersteuern des Autos, damit das Heck ausbricht. Durch Gegensteuern soll das Auto dann wieder in die Spur gebracht werden.