"Driften" in Kreisverkehr: Junge Männer müssen Geldstrafe zahlen

Das Verfahren gegen zwei junge Männer vor dem Amtsgericht Würzburg wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs ist gegen Geldauflagen eingestellt worden. Wie Gerichtssprecher Thomas Glöckner am Dienstag mitteilte, muss der Fahrer muss binnen vier Monaten eine Geldauflage von 4.000 Euro aufbringen. Der Beifahrer muss 500 Euro in zwei Monaten zahlen. Die Führerscheine können die beiden Verkehrsrowdys behalten, denn der Richter wandte das Jugendstrafrecht an. Nachdem die beiden jungen Männer die Vorwürfe zugegeben hatten, wird das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eingestellt, falls die Geldstrafen bezahlt werden.

Mit Tempo 80 durch den "Kreisel" am Pendlerparkplatz

Im Mai 2021 fuhren die beiden jungen Männer mit 80 Stundenkilometern mehrere Runden im Kreisverkehr an der B27 am Pendlerparkplatz bei Kist. Hierbei versuchte der Fahrer zu "driften": Hierbei bringt der Fahrer sein Fahrzeug in einer Kurve zum Übersteuern, während er die Kontrolle und ein hohes Fahrtempo beibehält.

Der Beifahrer filmte das Driften mit dem Handy. Bei der Aktion brach teilweise das Heck des Fahrzeuges aus. Ein anderer Autofahrer, der in den Kreisverkehr einfahren wollte, konnte einen Unfall nur durch eine Vollbremsung vermeiden. Um zu entkommen, sind die beiden jungen Männer dann über die A3 mit einer höheren Geschwindigkeit als Tempo geflohen.