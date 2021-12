Drift-Aktionen richten Schäden an - Kontrolle verloren

Mehrere Autofahrer haben sich auf schneebedeckten Flächen in Niederbayern und der Oberpfalz zu Drift-Aktionen verleiten lassen und dabei Schäden angerichtet.

Autofahrer prallt gegen Lastwagen

Auf dem Volksfestplatz in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim beispielsweise rutschte ein bislang unbekannter Autofahrer gestern Abend gegen 23 Uhr bei Driftversuchen gegen einen geparkten Laster. Er fuhr davon, ein Zeuge hat ihn aber beobachtet. Die Polizei Kelheim sucht nun einen schwarten BMW mit Riedenburger Kennzeichen und hofft auf Zeugen.

In Altdorf im Kreis Landshut ist ein unbekanntes Fahrzeug am Abend gegen 20 Uhr über ein Weizenfeld gedriftet. Darauf deuten laut Polizei die Spuren im Schnee hin. Dabei wurde das ausgebrachte Saatgut beschädigt. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht stark beschädigtes Auto

Auch auf dem schneebedeckten Parkplatz des Kaufparks in Neutraubling bei Regensburg haben Unbekannte am späten Abend Driftversuche gemacht. Einer der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach damit eine holzvertäfelte Werbewand. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Das Auto dürfte im Front-, Seiten-, und Dachbereich stark beschädigt sein, so die Beamten, die nun auf Zeugenhinweise hoffen. Der Schaden an der Werbewand wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Drifter auf Video aufgezeichnet

Bereits am Mittwoch driftete ein unbekannter Fahrer in Regensburg durch alle Stockwerke des Parkhauses am St.-Peters-Weg in der Innenstadt. Durch das Driften entstand laut Betreiber des Parkhauses ein Schaden am Bodenbelag. Zum Verhängnis dürfte dem Fahrer werden, dass die rasante Fahrt auf Video aufgezeichnet wurde und somit das Kennzeichen bekannt ist. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt.