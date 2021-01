Dreiste Betrüger: Die alte Masche zieht nach wie vor

Immer wieder berichtet die Polizei von besonders dreisten Diebesmaschen. Mit den sogenannten Falscher-Polizist-Trick und Falscher-Handwerker-Trick haben sich in Mittelfranken Betrüger Zutritt zu Wohnungen älterer Bürger verschafft.

Der vorgetäuschte Einbruch

Falsche Polizisten haben einen älteren Mann in Schwabach um mehrere zehntausend Euro gebracht. Ein Anrufer gab sich als Oberinspektor aus und behauptete, in der Nachbarschaft des Mannes sei eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Bei den Einbrechern sei die Adresse des Seniors gefunden worden, behauptete der Anrufer den Angaben zufolge. Über vier Tage hinweg riefen die Betrüger immer wieder an und gaben sich dabei unter anderem als Bankangestellte aus. Am vergangenen Donnerstag übergab der Mann schließlich einem Abholer mehrere zehntausend Euro. Von den Betrügern fehlt jede Spur.

Seniorin von Trickdieben bestohlen

Am vergangenen Samstag kam eine Rentnerin vom Einkaufen zurück und betrat ihre Wohnung in Nürnberg. Als sie die Tür aufschloss, forderte sie ein unbekannter Mann auf, ihn in die Wohnung zu lassen, da er den Wasserdruck überprüfen müsse. Die Frau ging mit dem vermeintlichen Handwerker ins Badezimmer, wo dieser den Wasserhahn aufdrehte und das Wasser über mehrere Minuten laufen ließ. Offenbar nutzte ein weiterer Mittäter die Gelegenheit, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen. Als der angebliche Handwerker das Wohnanwesen wieder verlassen hatte, stellte die Rentnerin fest, dass ihre Wohnung durchsucht und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden war.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen bzw. weitere Geschädigte, die auf die Methoden hereingefallen sein könnten. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 melden. Des weiteren warnt die Polizei vor den dreisten Betrügern und rät keine Handwerker in die Wohnung zu lassen, die man nicht selbst bestellt hat.

Weitere Informationen gibt es auf einer speziellen Internetseite der Polizei. Die Behörde spricht von verschiedenen Tricks. Die Opfer sind meist ältere Menschen:

Der Glas Wasser-Trick:

Täterinnen täuschen Schwangerschaft, Übelkeit oder die Notwendigkeit einer Arzneimitteleinnahme vor und bitten um ein Glas Wasser.

Der Papier- und Bleistift-Trick

Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Dazu fragen sie nach Schreibzeug sowie Papier und drängen auf eine Schreibunterlage in der Wohnung oder bitten das Opfer, die Nachricht selbst zu erfassen.

Der Blumen- oder Geschenkabgabe-Trick

Täter oder Täterinnen wollen für angeblich nicht angetroffene Nachbarn Blumen oder ein Geschenk abgeben. Dabei drängen sie darauf, die Blumen zu versorgen oder das Geschenk selbst zu verwahren.

Weitere vorgetäuschte Notlagen verbinden sich mit der Bitte, wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen auf dem Balkon seinen entflogenen Vogel oder sein entlaufenes Kätzchen einfangen zu dürfen wegen einer Autopanne, eines Unfalls oder einer Erkrankung das Telefon benutzen zu dürfen die Toilette benutzen, ein Baby wickeln oder füttern zu dürfen.