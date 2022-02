Dreisessel-Parkplatz wegen Überfüllung erneut gesperrt

Wegen großen Andrangs ist der Wanderparkplatz am Dreisessel im Landkreis Freyung-Grafenau am Sonntagvormittag erneut gesperrt worden. Noch nie zuvor habe man den Parkplatz so früh am Tag wie heute, also bereits gegen 10.45 Uhr, sperren müssen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Freyung-Grafenau dem BR.

Landratsamt: Wanderer sollen andere Ziele ansteuern

Ziel der Sperrung sei, die Rettungswege zum Berg freizuhalten. Der Landratsamtssprecher appelliert deshalb an Ausflügler, auf andere Ziele auszuweichen. Wegen des guten Wetters sind am heutigen Sonntag besonders viele Wanderer auf dem Berg im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Tschechien unterwegs.

Mit dem Auto bis zum Dreisessel-Gipfel

Der Wanderparkplatz am Dreisessel hat eine Kapazität für gut 200 Fahrzeuge und ist bereits voll. In den vergangenen beiden Wintern war der Andrang zeitweise so groß, dass Rettungswege versperrt waren.

Der rund 1.300 Meter hohe Dreisessel ist der einzige Berg im Bayerischen Wald, bei dem man mit dem Auto bis zum Gipfel fahren kann.