Dreimal Stammstrecken-Sperrung in München: 23-Jähriger stirbt

Wie die Polizei heute mitteilte, ist der 23-jährige Mann am Samstag um kurz vor sieben Uhr vom Bahnsteig aus in das Gleisbett gestiegen – unbemerkt von den anwesenden Fahrgästen. Die Ermittler vermuten, dass sich der Mann dort übergeben wollte. Eine vom Ostbahnhof einfahrende S2 erfasste demnach den kauernden Mann.

Schwere Verletzungen am Kopf

Obwohl der Lokführer eine Notbremsung eingeleitet hatte, überfuhr die S-Bahn den Mann wohl mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h. Die Feuerwehr konnte den schwer am Kopf Verletzten aus dem Gleisbereich bergen und nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus bringen. Dort starb der 23-Jährige gegen neun Uhr. Der Triebwagenführer wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Stammstrecke war wegen des Unglücks zwei Stunden gesperrt. Darüber hinaus gab es Samstagfrüh aber noch weitere Vorfälle, die zu Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke führten. Am Ostbahnhof lief laut Polizei um kurz nach neun Uhr eine Frau in einen Tunnel. Die 31-Jährige machte demnach einen verwirrten Eindruck und wollte wohl zu Fuß zur nächsten Station gehen.

S-Bahn-Verspätungen bis Samstagmittag

Nachdem die Frau im Tunnel zwischen Ostbahnhof und Rosenheimer Platz aufgegriffen wurde, konnte der Verkehr nach ungefähr 20 Minuten wieder freigegeben werden. Trotzdem kam es danach noch bis zum Mittag zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten.

Luftballon am Stachus

Die Polizei gab außerdem bekannt, dass ein aluminiumbeschichteter Luftballon am Stachus für einen Kurzschluss in der Oberleitung sorgte, weswegen die Stammstrecke für 70 Minuten gesperrt werden musste.

Laut Polizeibericht konnte am Samstag eine in Richtung Ebersberg einfahrende S3 noch rechtzeitig bremsen und wurde nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Durch den Stromüberschlag wurde allerdings die Tunnel-Decke in Mitleidenschaft gezogen. Teile fielen auf die Gleise.

Woher der Alu-Ballon kam, ist laut Bundespolizei nicht geklärt. Anhand der aufgefundenen Reste des Ballons vermuten die Ermittler, dass es sich um ein schwebendes Valentins-Herz gehandelt hat.