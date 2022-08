Dreimal so teuer? Geplante Rehaklinik Bayreuth auf dem Prüfstand

Das Bayerische Sozialministerium hat die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (DRV) angewiesen, die Schließung der Rehaklinik in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth und den geplanten Neubau in Bayreuth wirtschaftlich noch einmal zu überprüfen. Wie der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Wunsiedel/Kulmbach, Martin Schöffel (CSU), mitteilt, reagiert das Ministerium damit auf einen Brandbrief des Abgeordneten, in dem dieser die Wirtschaftlichkeit aufgrund zuletzt stark gestiegener Baukosten und mangelnder Verfügbarkeit von Baustoffen bezweifelt hatte.

Kritiker befürchten bis zu 200 Millionen Euro Baukosten

Die geplante Schließung der Höhenklinik in der Fichtelgebirgsgemeinde Bischofsgrün sorgt vor allem vor Ort seit Monaten für Unmut. Unter anderem auch deshalb, weil der Region damit rund 170 Arbeitsplätze verloren gingen. Ende Juni hatten Mitglieder einer Bürgerinitiative aus Bischofsgrün der DRV rund 4.000 Unterschriften zum Erhalt der Klinik übergeben.

Die Pläne der Rentenversicherung sehen vor, auch die Rehaklinik in Bayreuth zu schließen und beide Kliniken an einem neuen Standort an der Bayreuther Lohengrintherme zusammenfassen. Das neue Rehazentrum soll 2025 eröffnen und nach Angaben der DRV rund 60 Millionen Euro kosten. Kritiker befürchten, dass der Neubau um das rund Dreifache teurer wird als geplant.

Höhenklinik Bischofsgrün pflegt guten Ruf

Der Landtagsabgeordnete Schöffel zweifelt daher auch die sorgsame Verwendung von Versichertengeldern an. So bestehe in Bischofsgrün zwar Renovierungsbedarf in den Patientenzimmern, die Therapieräume seien aber modern und alleine der Standort in Bischofsgrün, dem einzigen heilklimatischen Kurort Nordbayerns, trage zur Heilung der Patienten bei. Vor der Corona-Pandemie sei Bischofsgrün darüber hinaus der Standort mit der höchsten Auslastung und der höchsten Patientenzufriedenheit aller Klinken der DRV in Nordbayern gewesen.