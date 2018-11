Dreimal Gold für Bayerns zukunftsfähigste Dörfer

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber wird im unterfränkischen Veitshöchheim im Landkreis Würzburg heute Mittag die Landessieger des 26. Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" auszeichnen. Die drei Goldmedaillen gehen an Gestratz im Landkreis Lindau in Schwaben, an Hellmitzheim, einen Stadtteil von Iphofen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen und an Niederwinkling im Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern.

Die Gewinner

Gestratz überzeugte die Jury nach Auskunft des Ministeriums durch einen verantwortungsvollen Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden. Als einmalig gelobt wurde neben dem hohen Bürgerengagement im Dorf auch die gelungene Integration von Flüchtlingen sowie die Flüchtlingshilfe im Krisengebiet Libanon.

An Hellmitzheim lobten die Juroren das generationenübergreifende Freizeitangebot und ehrenamtliche Engagement sowie die Bereitschaft zur konzeptionellen Planung und deren Umsetzung. Hervorgehoben wurden die herausragenden ökologischen und farblichen Konzepte sowie die für alle Generationen erlebbare Ökologie ("Flatterhaus" mit Fledermäusen), gepaart mit einer vielfältig genutzten Landschaft (Gipsabbau, Landwirtschaft, Waldbau).

In Niederwinkling ist auf dem Gelände einer aufgelassenen Molkerei in den vergangenen Jahren ein neuer Dorfkern mit Begegnungshaus, Einkaufsmarkt, Seniorenwohnungen und Tagespflege entstanden. Dass man in der Gemeinde versucht, gerade den älteren Mitbürgern eine aktive Teilnahme am Dorfleben zu ermöglichen, gefiel der Wettbewerbsjury besonders gut.

Silber, Bronze und Sonderpreise

Die drei Gold-Dörfer werden Bayern im nächsten Jahr beim Bundesentscheid vertreten. Fünf Dörfer erhalten eine Silbermedaille, sieben weitere Bronze. Darüber hinaus werden fünf Sonderpreise verliehen.

Den Sonderpreis des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhält Asten (Stadt Tittmoning, Lkr. Traunstein) für die Zukunftssicherung der Dorfwirtschaft durch einen genossenschaftlichen Betrieb. Die beiden Sonderpreise des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege erhalten die Gemeinde Harsdorf (Lkr. Kulmbach) für Umweltbildung von Kindern und Jugend sowie Heidelheim (Große Kreisstadt Selb, Lkr. Wunsiedel i. Fichtelgebirge) für den Erhalt des kulturhistorischen Rechtlergartens. Der Sonderpreis des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern geht an den Markt Lam (Lkr. Cham) für die Gestaltung des Friedhofs. Mit dem Sonderpreis der Bayerischen Architektenkammer wird die Gemeinde Moos (Lkr. Deggendorf) für ein Projekt neuer kompakter Wohnformen zur Stärkung der Innenentwicklung ausgezeichnet.

237 Bewerber alleine in Bayern

Eine 18-köpfige Bewertungskommission mit Fachleuten aus Verbänden, Institutionen und Kommunen hatte die Siegerdörfer aus allen Regierungsbezirken zuvor intensiv begutachtet. Insgesamt hatten sich am Wettbewerb, der alle drei Jahre stattfindet, diesmal 237 Dörfer aus dem ganzen Freistaat beteiligt. Die Ministerin bezeichnete den Dorfwettbewerb als "die bedeutendste Bürgerinitiative Bayerns". Er trage dazu bei, die Lebensqualität in den Gemeinden zu verbessern. In mehr als 50 Jahren haben sich über 27.000 bayerische Dörfer daran beteiligt.