Dreiländer-Treffen: Kinder sollen Tschechisch lernen

Die drei Länder Bayern, Österreich und Tschechien sollen nach den harten Lockdowns in der Corona-Pandemie wieder stärker zusammenwachsen. Das haben Bayerns Europaministerin Melanie Huml, Tschechiens Außenminister Jakub Kulhánek und Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler bei einem Treffen am Dreisessel im Landkreis Freyung-Grafenau bekräftigt. Ganz konkret wollen die Minister bei Kindern und Jugendlichen ansetzen.

Gegenseitige Sprachen lernen

In Grenzregionen - in der Oberpfalz, in Oberfranken und in Niederbayern - sollen Kinder künftig schon im Kindergarten und in der Grundschule Tschechisch lernen. In weiterführenden Schulen soll das Angebot ausgebaut werden. Gleiches soll auf österreichischer beziehungsweise tschechischer Seite passieren.

Huml: Sprachbarrieren abbauen

Parallel dazu wird es regelmäßig Jugendzeltlager für österreichische, tschechische und bayerische Kinder geben. "Es geht darum, Sprachbarrieren abzubauen und das Zusammenwachsen in den Grenzräumen noch mehr zu forcieren. In den letzten 30 Jahren ist schon wahnsinnig viel geschehen. Aber gerade nach der Corona-Pandemie müssen wir schauen, dass das, was erfolgreich war, auch weiter bestehen kann", sagt Melanie Huml (CSU).