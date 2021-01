Dreikönigstag im Fichtelgebirge: Viele Besucher, wenig Verstöße

Das Fichtelgebirge präsentiert sich derzeit romantisch verschneit, was seit Tagen viele Besucher anlockt. Auch am Dreikönigstag hat es wieder viele Menschen in die Region rund um den Ochsenkopf gezogen. Das Besucheraufkommen war laut Polizei hoch. Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln habe es jedoch kaum gegeben. Ähnlich hatte sich die Lage bereits am vergangenen Wochenende dargestellt.

Streifenbeamten kontrollierten Parkplätze rund um den Ochsenkopf

Mehrere Streifen waren vor Ort, um zu kontrollieren, ob es auf den Parkplätzen zu einem übergroßen Andrang oder einer Missachtung der Corona-Auflagen kommt. Chaotische Szenen, wie sie in den vergangenen Tagen aus anderen Ausflugsregionen in Deutschland gemeldet worden waren, blieben jedoch aus. Insgesamt habe sich alles im Rahmen gehalten, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Viele auswärtige Kennzeichen im Fichtelgebirge

Auch auf den Rodelhängen verhielten sich die Menschen den Beamten zufolge vernünftig. Es habe sich überwiegend um Familien mit Kindern gehandelt, Gruppenbildungen über den familiären Rahmen hinaus seien nicht zu beobachten gewesen. Neben Einheimischen hat es am Feiertag auch viele Menschen aus anderen Regionen ins Fichtelgebirge gezogen. Auf den Parkplätzen seien mehrere auswärtige Kennzeichen zu sehen gewesen, viele davon aus Mittelfranken.

Regelung zum eingeschränkten Bewegungsradius noch nicht in Kraft

Eine mögliche Einschränkung des Bewegungsradius kann erst von der Polizei kontrolliert werden, wenn die Bundesländer die neue Regelung umgesetzt haben.

Am Dienstag hatte die Bundesregierung eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns beschlossen. Für die Menschen aus Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuansteckungen pro 100. 000 Einwohner wird demnach künftig auch eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit gelten: Sie dürfen sich aus privaten Gründen nur noch maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.