Dreikönigstag: Heiligabend für russisch-orthodoxe Christen

Die russisch-orthodoxen Christen richten sich nach dem julianische Kalender. Dieser weicht um 13 Tage von unserem gregorianischen Kalender ab. Deshalb feiern russisch-orthodoxe Christen ihren "Heiligen Abend" erst am Dreikönigstag. In Unterfranken sind das beispielsweise die russisch-orthodoxen Kirchengemeinden in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Bad Kissingen oder in Bischofsheim in der Rhön.

Wegen Corona maximal 50 Menschen in der Bischofsheimer Kirche

In der russisch-orthodoxen St. Prokopius-Kirche in Bischofsheim erwartet Pfarrer Alexander Schäfer zur Christmette um 18.00 Uhr wegen der Corona-Pandemie maximal 50 Menschen. Dabei gelten Maskenpflicht und Abstandsregel. Sonst feiern in Bischofsheim rund 200 Menschen ihr russisch-orthodoxes Weihnachtsfest.

Russisch-orthodoxe Gemeinden in ganz Bayern

Weitere russisch-orthodoxe Kirchengemeinden in Bayern gibt es unter anderem in Bayreuth, Bamberg, Hof, Coburg, Kempten, Dachau, München, Nürnberg oder Passau.

💡 Was ist mit orthodoxer Kirche gemeint?

Die orthodoxen Kirchen bilden gemeinsam die drittgrößte christliche Kirchengemeinschaft der Welt. Neben der russisch-orthodoxen Kirche gibt es beispielsweise die griechisch-orthodoxe, ukrainisch-orthodoxe und syrisch-orthodoxe Kirche. Alle orthodoxen Kirchen vereint, dass sie ihre Gottesdienste nach dem so genannten "byzantinischen Ritus", also einer Form von traditioneller Gottesdienstordnung, feiern. Die meisten orthodoxen Kirchen befürworten die "Ökumene" – also die Gemeinschaft aller christlichen Kirchen.