Dreijähriges Mädchen tot: LKA sucht Brandursache in Helmbrechts

Nach dem Tod eines dreijährigen Mädchens in Helmbrechts im Landkreis Hof ermittelt nun nicht nur die Kripo Hof. Gutachter des Landeskriminalamts (LKA) sollen die Ursache für den Wohnhausbrand klären.

Wohnungsbrand in Helmbrechts: Haus nach Feuer unbewohnbar

Die Ermittler seien derzeit in dem Mehrfamilienhaus in Helmbrechts im Einsatz, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken auf BR-Anfrage. Das kleine Mädchen konnte am Samstagabend von Feuerwehr-Leuten nur noch tot in der Dachgeschoss-Wohnung entdeckt werden. Drei Geschwister und die Eltern hatten sich zuvor noch aus dem Haus retten können. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Für die Familie haben Helmbrechtser Bürger nun Hilfsaktionen gestartet.