Drei Wochen lang Behinderungen auf der B19 bei Blaichach

Zur Vorbereitung der Arbeiten wird heute (24.6.2019) zunächst die Mittelleitplanke der B19 vor und nach der Brücke geöffnet. Anschließend wird der Verkehr der B19 durch diese Öffnungen komplett über eine Fahrbahn geleitet. In dieser Woche wird dafür zunächst die Spur in Richtung Kempten auf dem kurzen Abschnitt gesperrt. In einem zweiten Schritt, ab dem Montag kommender Woche, 1.7.2019, bis 12. Juli, wird dann die andere Spur in Richtung Sonthofen gesperrt sein. Damit wird also nur noch eine beiden Fahrspuren der B19 in jeder Richtung zur Verfügung stehen.

Bauarbeiten auf der B19 können sich verschieben

Da der Korrosionsschutz nur bei trockenem Wetter auf die Stahlträger der Brücke aufgebracht werden kann, weist das Landratsamt darauf hin, dass sich die Arbeiten witterungsbedingt noch verschieben können.