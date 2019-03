Drei Wochen in Bergen verschwunden: Hund "Teddy" ist zurück!

Dieser Vierbeiner hat wahrlich Durchhaltevermögen! Mischlingsrüde "Teddy" hat drei Wochen in den Bergen im Berchtesgadener Land überlebt. In der Nacht auf Samstag wurde der Reichenhaller Bergwacht gemeldet, dass der Hund am Gletschergarten zwischen Weißbach an der Alpenstraße und Inzell gesehen wurde.

"Teddy" zog's in einen Vorgarten

Die Besitzerin machte sich auf den Weg nach Weißbach. Als sie dort war meldete sich noch jemand und teilte mit, dass "Teddy" bei ihm im Vorgarten liege.

Einsatzkräfte der Reichenhaller Bergwacht hatten bereits vor drei Wochen erfolglos nach dem Hund gesucht. Er war bei einer Schneeschuhtour von Weißbach aus auf das Ristfeuchthorn verschwunden.

Bergwacht half Teddys Besiterin bei der Suche

Die Besitzerin suchte damals zunächst selbst und bat dann die Bergwacht um Hilfe. Vier Einsatzkräfte rückten mit dem All-Terrain-Vehicle (ATV) und Skiern zum Ristfeuchthorn aus und stiegen noch am Abend auf. Bei Dunkelheit brachten die Bergwachtler die Suche dann aber ab und setzten sie am Tag darauf mit insgesamt sechs Einsatzkräften fort.

Sie verfolgten die vermeintliche Spur des Hundes im Schnee, die über absturzgefährliches Gelände talwärts führt. Die Suche blieb aber ohne Erfolg. Desto größer jetzt die Freude bei Teddys Besitzerin, dass ihr Vierbeiner von allein ins Tal gefunden hat.