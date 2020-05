Drei weitere Corona-Fälle bei Nachtests im Schlachthof Bogen

Die Zahl der Corona-Fälle bei Mitarbeitern eines Geflügelschlachthofs im niederbayerischen Bogen hat sich inzwischen auf 88 erhöht. Wie das zuständige Landratsamt in Straubing mitteilt, sind durch weitere Tests von insgesamt 82 Personen drei Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die drei Personen wohnen laut der Mitteilung im Landkreis Straubing-Bogen.

Trotz negativem Testergebnis an Corona erkrankt

Die Nachtests waren notwendig, weil bei der Reihenuntersuchung in der vergangenen Woche nicht alle Beschäftigten des Schlachthofs vor Ort waren. Zwei weitere Personen, deren Tests negativ ausgefallen waren, sind erkrankt und mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut dem Landratsamt in Straubing sind inzwischen 1.005 Beschäftigte des Schlachthofs einem Corona-Test unterzogen worden. 88 von ihnen sind mit dem Virus infiziert. Obwohl damit in der Region der Schwellenwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten ist, droht zunächst kein erneuter Lockdown.

Konzept gegen Lockdown

Dafür hatten Stadt und Landkreis Straubing ein Konzept ausgearbeitet, das vom Bayerischen Gesundheitsministerium gebilligt wurde. Demnach werden Gemeinschaftsunterkünfte von Schlachthof-Mitarbeitern unter Quarantäne gestellt. Personen, die nicht isoliert werden können, müssen in Gemeinschaftsquartiere umziehen und dürfen diese nicht verlassen.