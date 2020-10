Drei weitere bayerische Kommunen reißen Corona-Grenzwert

Strengere Regeln beim Feiern und Maskenpflicht

Die sechs Corona-Hotspots in Bayern, die den Grenzwert von 50 überschritten haben, haben mit teils drastischen Maßnahmen reagiert. So wird in Teilen der Münchner Innenstadt wieder das Tragen von Masken Pflicht. In Memmingen wird dazu "dringend geraten".

Außerdem dürfen sich in den meisten betroffenen Hotspots nur noch maximal fünf Personen privat treffen. Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird vielerorts innen auf 25, außen auf 50 beschränkt. In Wirtshäusern ist es am späteren Abend nicht mehr erlaubt, Alkohol auszuschenken oder zum Mitnehmen zu verkaufen.

Für Schüler an weiterführenden Schulen gilt ab der fünften Jahrgangsstufe eine Maskenpflicht. Im Landkreis Regen und im Landkreis Berchtesgadener Land müssen die Schulklassen wieder geteilt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Schüler müssen dann teilweise zu Hause bleiben und von dort via Internet am Unterricht teilnehmen.

Mehr als 700 neue Infektionen

Insgesamt sind seit gestern nach Angaben des Landesamts für Gesundheit 755 neue Corona-Fälle in Bayern gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz für ganz Bayern liegt bei 29,45. Die meisten Neuinfektionen gab es mit 307 Fällen im Regierungsbezirk Oberbayern. Außerdem sind seit gestern vier Menschen in Bayern gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.