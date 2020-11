Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Brand in Passau

Bei einem Feuer sind in Passau drei Menschen verletzt worden. Vor einer Werkstatt war ein Elektrofahrzeug in Brand geraten. Der Sachschaden liegt bei etwa 150.000 Euro, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Flammen griffen auf Werkstatt über

Wie sich bei ersten Ermittlungen herausstellte, war der VW Crafter an eine Schnellladestation angeschlossen. Das Feuer griff vom Fahrzeug auf die Werkstatt über und verursachte dort einen Gebäudeschaden. Zwei 22 und 24 Jahre alte Frauen und ein 37-jähriger Mann wurden bei Löscharbeiten leicht verletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Kripo Passau ermittelt.