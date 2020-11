Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Bayreuth

Bei einem Wohnungsbrand in Bayreuth ist ein 67-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er und eine weitere verletzte Person seien in der Nacht zu Mittwoch mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Laut Angaben der Feuerwehr sei ein weiterer Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kreuz leicht verletzt worden.

Kripo ermittelt nach Wohnungsbrand in Bayreuth

In der Dachgeschosswohnung waren laut Feuerwehr verschiedene Gegenstände in Brand geraten. Die Brandursache sei allerdings noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Bei dem Vorfall waren mehr als 55 Einsatzkräfte vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens gibt es aktuell noch keine Informationen.