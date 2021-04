Drei Verletzte nach Wohnungsbrand bei Renovierung

Bei einem Wohnungsbrand in Ansbach sind am Ostermontag die 43-jährige Bewohnerin und zwei 19 und 49 Jahre alte Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten die drei in der Wohnung Renovierungsarbeiten ausgeführt. Den Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt an einer Wasserleitung einen Kurzschluss aus. Daraufhin brach in der Küche ein Feuer aus.

Wohnung durch Brand unbewohnbar

Die 43-jährige Bewohnerin musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Renovierungshelfer erlitten leichte Rauchvergiftungen und mussten nicht ins Krankenhaus. Die Wohnung ist laut Polizei durch den Brand unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.