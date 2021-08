Drei Verletzte nach schwerem Unfall auf B470 nahe Illesheim

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B470 zwischen den Abfahrten nach Bad Windsheim-West/Wiebelsheim und Illesheim-Ost sind heute drei Menschen verletzt worden.

In den Gegenverkehr gekommen – frontal zusammengekracht

Eine 62 Jahre alte Frau ist aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr gekommen, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Bad Windsheim dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit. Der entgegenkommende 43-Jährige konnte mit seinem Kleinbus noch so weit ausweichen, dass sich die Fahrzeuge lediglich streiften. Der dahinter fahrende Pkw mit einem 44 Jahre alten Mann am Steuer stieß dann jedoch frontal mit dem Wagen der 62-Jährigen zusammen.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der Frau und landete im Straßengraben. Die Unfallverursacherin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die 62-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Der 44 Jahre alte Mann kam mit mittelschweren und der 43-Jährige mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Straße war für zwei Stunden komplett gesperrt.